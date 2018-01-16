Электрогрузовики Tesla Semi займутся уборкой мусора на улицах ОАЭ

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Американская компания Tesla получила заказ на 50 полностью электрических беспилотных грузовиков Tesla Semi от арабской компании Bee’ah. Отмечается, что американские «зелёные» грузовики займутся сбором и транспортировкой отходов на улицах Объединенных Арабских Эмиратов.

Согласно данным американского портала InsideEVs, компания Tesla получила первый заказ на полностью электрические грузовики Tesla Semi от клиентов с Ближнего Востока. Отмечается, что компания Bee’ah, базирующаяся в ОАЭ, заказала 50 новых грузовиков Tesla, что делает заказ компании одним из крупнейших. Напомним, что крупнейшими заказчиками Tesla Semi на сегодняшний день являются компании UPS и Pepsi, которые заказали 125 и 100 моделей соответственно.

Ожидается, что партия грузовиков Tesla Semi доберётся до Объединенных Арабских Эмиратов в 2020 году. Электрогрузовики будут использоваться для сбора и транспортировки бытовых отходов на переработку.

В рамках проходящего в эти дни «Всемирного экологического саммита» представители Bee’ah отметили, что компания стремится сохранить экологию Ближнего Востока, поэтому грузовики Tesla Semi были заказаны спустя всего несколько недель после публичной премьеры. Стоит отметить, что автопарк компании уже сегодня насчитывает несколько электрифицированных коммерческих автомобилей.