В Детройте представлен седан KIA Forte нового поколения

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Южнокорейские машиностроители представили в рамках мотор-шоу в Детройте седан KIA Forte нового поколения. Российским автомобилистам эта модель известна как KIA Cerato.

В длину, ширину и высоту седан KIA Forte нового поколения вырос на 80, 18 и 13 миллиметров соответственно. Теперь габариты транспортного средства составляют 4640х1800х1440 мм. Пространство багажного отделения новинки расширено до 428 литров. Кузов автомобиля стал жестче на кручение на 16%.

Седан KIA Forte нового поколения стал первым автомобилем южнокорейской марки, который укомплектовали бесступенчатым вариатором. В ближайшем будущем его начнут использовать и на других моделях марок KIA и Hyundai.

Силовая линейка седана KIA Forte, невзирая на смену поколений модели, не изменилась. Машина оснащается прежним атмосферным агрегатом объемом 2,0 литра. Его производительность составляет 147 лошадиных сил. Вариатор снизит расход топлива этого мотора на 0,7 литра на 100 километров пробега. Кроме того, мотор стал на 5 дБ тише.

Точная дата начала продаж нового седана KIA Forte не озвучивается. На американском рынке автомобиль может появиться к будущему лету. О продажах нового KIA Forte в России пока ничего не говорится.