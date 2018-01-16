Утилизационный сбор на автомобили в России увеличат вдвое

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Российские власти намерены в ближайшем будущем существенно увеличить утильсбор на отдельные типы автомобилей. Об этом сообщают российские автомобильные СМИ.

Для легковых авто, оснащённых двигателями объёмом от 2,0 до 3,0 литров, утилизационный сбор может вырасти на 49%, а для LCV массой в 2,5-3,5 тонны - на 52%. На остальной легкий коммерческий транспорт индексация сбора составит 15%. Помимо этого, рассматривается увеличение сбора для грузовиков: для конкурентов ПАО «КАМАЗ» он может вырасти с 15% до 130%.

Что касается автомобилей с двигателем объёмом до 1,0 литра, для них сбор увеличится на 16%, а с мотором на 1,0-2,0 литра - сразу на 90%. Рост ставок на авто с объёмом силового агрегата в 3,0 литра и более не предусмотрен. Индексация утильсбора на машины с электрическими двигателями составит 14,8%.

Пока сбор на грузовые автомобили должен вырасти на 15%, однако в документе имеется поручение принять предложение Минпромторга по коэффициентам сбора на прицепы и седельные тягачи. Так, поступило предложение увеличить ставки для конкурентов ПАО «КАМАЗ» на 130%. В Минпромторге отметили, что в настоящее время проект постановления по утильсборам дорабатывается в аппарате правительства.