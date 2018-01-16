Представлен седан Toyota Avalon нового поколения

Вчера, 23:00

Японские машиностроители привезли на автомобильную выставку в Детройт седан Toyota Avalon нового поколения. Для американских клиентов транспортное средство станет доступным будущей весной.

Основой для седана Toyota Avalon следующей генерации послужила модульная платформа TNGA. В скором будущем она станет главной архитектурой японского производителя. За счет нового шасси седан Toyota Avalon немного увеличился, но при этом снизился его вес.

Седан Toyota Avalon нового поколения получил агрессивный внешний вид, что ярко выражено в огромной радиаторной решетке машины и "хмурых" фарах. Автомобиль обзавелся светодиодной оптикой, спортивной выхлопной системой с четырьмя патрубками и спойлером. По словам разработчиков, новый Toyota Avalon получил улучшенную шумоизоляцию, и теперь "в машине тихо как в библиотеке".

Движущей силой Toyota Avalon нового поколения является бензиновая 3,5-литровая "шестерка", укомплектованная восьмидиапазонной АКПП. О динамических характеристиках седана разработчики пока не рассказывают, однако такой агрегат используется на Toyota Camry, и выдает производительность более 300 л.с.

Ожидается появление и гибридной версии Toyota Avalon нового поколения. Седан должен получить 2,5-литровую установку, взаимодействующую с электромотором. Согласно слухам, производительность комбинированного агрегата составит 210 л.с.