В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО в шесть раз

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В России рассматривается возможность ужесточения наказания за отсутствие ОСАГО у водителей. В Госдуме предложили шестикратное увеличение штрафа для водителей, не имеющих страховки.

Новый законопроект разработан депутатом Госдумы Сергеем Вострецовым. Он предлагает увеличить штраф за отсутствие ОСАГО с 800 до 5000 рублей. По словам депутата, в нынешнее время наказание за неимение полиса не пугает автомобилистов. Кроме того, штраф можно оплатить с 50-процентной скидкой, и после этого дальше пользоваться транспортом. Также Сергей Вострецов убежден, что нововведение подвигнет водителей к покупке ОСАГО. Депутат пояснил, что его стоимость сопоставима с размером штрафа, который предлагают ввести в Госдуме.

Напомним, в дорожном происшествии, в котором его виновник не имеет ОСАГО, пострадавшему водителю не положена страховая выплата на возмещение ущерба. Из-за этого ему приходится обращаться в суд.