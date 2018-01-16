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Продажи Datsun в России в 2017 году выросли на 31%

Сегодня, 11:08

По итогам 2017 года продажи Datsun на российском авторынке увеличились на 31% относительно показателя за 2016 год или до 24 510 автомобилей. Бренд стал занимать долю в 1,5%, тогда как годом ранее она составляла 1,3%.

Как сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу марки, самой популярной моделью среди россиян в минувшем году стал седан Datsun on-DO. Дилеры бренда смогли реализовать в РФ 19 712 таких автомобилей, что на 35% превышает результат годичной давности. Данная модель также вошла в ТОП-25 самых востребованных легковых авто в РФ. Выбор на хэтчбеке Datsun mi-DO за отчётный период остановили 4 798 человек, что соответствует росту на 14%. Отметим, что в сентябре в России стартовали продажи Datsun on-DO и mi-DO с 1,6-литровым 16-клапанным мотором в сочетании с механической трансмиссией. Седан on-DO стал доступен с АКПП производства японской компании Jatco, а также получил некоторые доработки. В 2017 году по программам Trade-in и утилизации удалось продать свыше 12 000 машин Datsun. Кроме того, на продажи с использованием программы Datsun Finance пришлось свыше 27%.


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