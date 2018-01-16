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Маркионне: Автопроизводителям осталось десять лет

Сегодня, 01:00

Серджио Маркионне, возглавляющий автоконцерн FIAT Chrysler Automobiles, рассказал, как он видит развитие мирового автопрома в обозримом будущем. Топ-менеджер заявил, что у автомобильных компаний осталось только десять лет, чтобы приспособиться к новым реалиям.

Как отметил руководитель FCA, уже через шесть-семь лет ключевую роль будут играть электромобили и автономные модели. Также возрастёт популярность таких сервисов, как каршеринг. Все автопроизводители либо будут относиться к премиальным, либо окажутся «простыми транспортировщиками людей».

Серджио Маркионне в ходе общения с журналистами из Bloomberg заявил, что автомобильный бизнес всегда был непростым, но раньше причиной неудач компаний были провальные управленческие решения, а теперь на автопроизводителей будут давить внешние обстоятельства. По мнению господина Маркионне, автомобильным брендам, чтобы выжить, нужно сконцентрироваться не на конкуренции, а на обменен опытом. Также необходимо стремиться как можно скорее покинуть бесперспективные сегменты рынка.

Наряду с этим глава FCA отказался сообщать о планах автоконцерна, ограничившись обещанием, что летом 2018 года компания опубликует собственную стратегию развития на ближайшее пятилетие.


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