Эксперты назвали ТОП-5 главных зимних проблем с автомобилями

Вчера, 20:47

Российские журналисты рассказали о пяти проблемах, с которыми чаще всего сталкиваются автомобилисты зимой, а также порекомендовали лучшие способы их решения.

Самой частой проблемой в холода является самопроизвольная блокировка машины. Автоэксперты не советуют полностью закрывать двери при очистке автомобиля от снега, так как с доступом в салон могут возникнуть проблемы. Несколько реже с подобным сталкиваются хозяева машин с запуском от кнопки.

На втором месте оказались проблемы с запуском двигателя, причём чаще всего дело в разряженном аккумуляторе. Особенно актуальна данная беда во время простоев в морозы. Если поездку нельзя откладывать, лучше всего попросить «подкурить» автомобиль от батареи другой машины. Следующей зимней проблемой стало запотевание стёкол, решить которую поможет замена салонного фильтра. Также его можно просто продуть на АЗС сжатой струёй воздуха.

Кроме того, в морозы автомобилистам пригодится концентрат омывайки. Жидкость -70 градусов в экстренной ситуации легко растопит замерзшую -20 градусов. Нередко в холодное время года в бензобаке может образовываться конденсат, избавиться от которого лучше при помощи спирта, а не ацетона. Отмечается, что последний может засорить трубки автомобиля.