Составлен ТОП-15 самых продаваемых кроссоверов в 2017 году

Вчера, 17:59

По данным консалтинговой компании Focus2Move составлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в 2017 году.

Пальму первенства в 2017 году получает японский внедорожник Toyota RAV4 с 807,4 тысячами проданных машин. Компания превзошла прошлогодний результат на 11%.

Второе место у внедорожника Honda CR-V. Продажи упали на 0.4% и составили 748 тысяч единиц техники.

В тройке лидеров обосновался Volkswagen Tiguan, у которого 703 тысячи проданных автомобилей. Немецкий концерн нарастил количество продаж на 34.5%.

На четвертом месте в рейтинге авто из Южной Кореи Hyundai Tucson с показателем 620 тысяч внедорожников. На 3.8% меньше, чем в 2016 году.

Китайский Haval H6 с 531 тысячей авто занимает пятую позицию, результат на 8.4% меньше, чем год назад.

Шестая строчка у японского Nissan Qashqai. Компания смогла продать почти 499 тысяч машин, на 10.4% больше прошлогоднего результата.

Автомобили из Nissan оккупировали еще две строчки ТОПа. Nissan Rogue, который был представлен только в Северной Америке и X-Trail купили 450 и 426 тысяч водителей. Соответственно, продажи выросли на 20.5% и 2.2%.

На девятом месте KIA Sportage, у которой 425 тысяч проданных машин, что на 15.8% меньше прошлогоднего результата.

В десятку попал японский SUV Мazda CX-5 c 408 тысячами проданных машин, на 12.6% больше прошлого года.

Одиннадцатое место за американским Ford Escape. За минувший год 376 тысяч человек купили этот кроссовер, на 1.6% больше.

Продажи кроссовера Chevrolet Equinox выросли на 34.7%, что составляет 371 тысяча автомобилей – это 12 место.

Японский паркетник Toyota Highlander на 13 месте. За год было продано 342 тысячи единиц, плюс 12.3%.

Четырнадцатое место у Honda HR-V. 337 тысяч раз была продана машина по всему миру, что на 3.4% больше 2016 года.

Замыкает 15 строчку самых продаваемых внедорожников авто из поднебесной. Китайский GAC Trumpchi GS4 продали 336 тысяч экземпляров, показатели за год выросли на 2.9%.