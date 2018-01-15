Официально представлен новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class

Вчера, 22:00

В Детройте состоялась официальная премьера долгожданного внедорожника Mercedes-Benz G-Class. Компания уже наладила производство модели на заводе в Австрии, при этом выход на европейский рынок намечен на будущее лето.

Что касается дизайна, новый Mercedes-Benz G-Class несложно спутать с предшественником, зато поклонников модели порадуют технические доработки. Автомобиль стал весить на 170 килограммов меньше, тогда как его габариты увеличились, благодаря чему для ног передних и задних пассажиров появилось дополнительное пространство.

Новинка получила независимую переднюю подвеску, в разработке которой участвовали специалисты из подразделения Mercedes-AMG. Отмечается, что полноприводному автомобилю оставили рамную конструкцию. Клиренс модели вырос до 271 мм, а предельная глубина брода – до 700 мм. В салоне нового Gelandewagen появился информационно-развлекательный комплекс Command с 12,3-дюймовым дисплеем. Кроме того, в автомобиле улучшили шумоизоляцию.

На старте продаж новый Mercedes-Benz G-Class будет предлагаться исключительно с 4,0-литровым бензиновым агрегатом V8, генерирующим 422 лошадиные силы. В тандеме с двигателем будет работать 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия АКПП 9G-Tronic, передающая 40% тяги на передние колёса и 60% – на задние.