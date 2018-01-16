В Аризоне продают Mercedes Адольфа Гитлера

Сегодня, 03:00

В США собираются продать автомобиль, которым владел Адольф Гитлер. Торги на площадке Wordlwide начнутся 17 января.

В Скоттстейделе штата Аризона на аукцион выставили автомобиль Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, который создали по заказу канцлера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Автомобиль 1939 год выпуска.

Grosser Offener Tourenwagen имеет пуленепробиваемое ветровое стекло. Оснащен компрессорным V образным 7,7-литровым мотором с 8-ю цилиндрами. Мощность такого двигателя 230 лошадиных сил, работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Максимальная скорость раритетного лота 160 километров в час.

Эксклюзивный автомобиль уйдет с молотка на аукционе Worldwide Auctioneers, при этом 10% от продажи машины пойдут на образовательные проекты, которые рассказывают об опасности национал-социализма