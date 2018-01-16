VistaNews.ru


В Аризоне продают Mercedes Адольфа Гитлера

Сегодня, 03:00

В США собираются продать автомобиль, которым владел Адольф Гитлер. Торги на площадке Wordlwide начнутся 17 января.

В Скоттстейделе штата Аризона на аукцион выставили автомобиль Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, который создали по заказу канцлера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Автомобиль 1939 год выпуска.

Grosser Offener Tourenwagen  имеет пуленепробиваемое ветровое стекло. Оснащен компрессорным V образным 7,7-литровым мотором с 8-ю цилиндрами. Мощность такого двигателя 230 лошадиных сил, работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. Максимальная скорость раритетного лота 160 километров в час.

Эксклюзивный автомобиль уйдет с молотка на аукционе Worldwide Auctioneers, при этом 10% от продажи машины пойдут на образовательные проекты, которые рассказывают об опасности национал-социализма


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.