VistaNews.ru


Ямалец отправился на Диксон за новым мировым рекордом

Сегодня, 00:00

Ямалец Богдан Булычев и его команда дали старт необычному путешествию. Шесть смельчаков отправляются в экспедицию "Диксон", чтобы поставить мировой рекорд.

Путешественникам предстоит долгая дорога на обычных автомобилях. Чтобы поставить рекорд, им придется доехать до самого северного населенного пункта РФ. Для экспедиции были выбраны два пикапа со стандартным оснащением.

По словам экстремалов, они попытаются добраться на обычных машинах туда, куда еще никто на простой автомобильной технике не доезжал. Если удача улыбнется смельчакам, то они попадут в Книгу Гиннеса, а также побьют рекорды России и Европы.

Местом старта экспедиции стал Норильск. Машины выехали из города 13 января, и уже побывали на льду Енисея. Все происходящее в поездке фиксируется профессиональными фотографом и видеооператором. Путешественникам предстоит преодолеть расстояние в 7 000 километров. В Диксоне они намерены полюбоваться северным сиянием, покормить белых медведей, увидеть пейзажи, которые больше нигде увидеть нельзя.

 

 

 

Ямалец Богдан Булычев известен своим предыдущим путешествием. В 2016 году он и еще три энтузиаста на автомобилях отправились в экспедицию "Северный полюс". Искатели приключений пересекли всю страну, добравшись до Северного Ледовитого океана.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.