Ямалец отправился на Диксон за новым мировым рекордом

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Ямалец Богдан Булычев и его команда дали старт необычному путешествию. Шесть смельчаков отправляются в экспедицию "Диксон", чтобы поставить мировой рекорд.

Путешественникам предстоит долгая дорога на обычных автомобилях. Чтобы поставить рекорд, им придется доехать до самого северного населенного пункта РФ. Для экспедиции были выбраны два пикапа со стандартным оснащением.

По словам экстремалов, они попытаются добраться на обычных машинах туда, куда еще никто на простой автомобильной технике не доезжал. Если удача улыбнется смельчакам, то они попадут в Книгу Гиннеса, а также побьют рекорды России и Европы.

Местом старта экспедиции стал Норильск. Машины выехали из города 13 января, и уже побывали на льду Енисея. Все происходящее в поездке фиксируется профессиональными фотографом и видеооператором. Путешественникам предстоит преодолеть расстояние в 7 000 километров. В Диксоне они намерены полюбоваться северным сиянием, покормить белых медведей, увидеть пейзажи, которые больше нигде увидеть нельзя.

Ямалец Богдан Булычев известен своим предыдущим путешествием. В 2016 году он и еще три энтузиаста на автомобилях отправились в экспедицию "Северный полюс". Искатели приключений пересекли всю страну, добравшись до Северного Ледовитого океана.