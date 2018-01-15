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KIA анонсировала кроссовер Telluride, который выпустят в России

Вчера, 19:32

Корейский автоконцерн KIA анонсировал новый кроссовер Kia Telluride. Концепт представили год назад, а на конвейер машину поставили только сейчас.

Глава компании и по совместительству шеф-дизайнер Питер Шрайер заявил, что Telluride станет новым флагманом компании. Автомобиль сконструирован на базе кроссовера Sorento Prime, но с небольшими изменениями. Длина автомобиля 5 метров, ширина 2 метра, а высота 1.8 метра, расстояние между осями 3 метра.

Под капот Telluride установили гибридную систему, которая состоит из 3.5- литрового шестицилиндрового V образного бензинового двигателя и электрическим мотором. Общая мощность такой установки составляет 400 лошадиных сил. Расход бензина составляет 7.8 литров на 100 километров в смешанном цикле.

Также кроссовер оборудовали интересными функциями. Среди таких мультимедиа, которая управляется жестами и проекционная панель. Некоторые детали интерьера сделали с помощью 3D принтера.

Новинка появится в дилерских салонах в США, но также можно будет приобрести автомобиль в Европе и России, заявил главный конструктор KIA Грегори Гийом. О точной дате продаж и цене автомобиля информации нет.


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