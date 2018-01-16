Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в мире и в России

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За минувший год как в России, так и во всём мире первое место по популярности среди автовладельцев сохранил белый цвет. Более половины (52%) автомобилей окрашены в такой цвет в Азии, в Африке их насчитывается 49%, а в РФ – более трети (32%).

Наибольшее количество белых машин выпускается в Китае, где 47% автомобилей окрашивают различными вариациями белых эмалей и ещё 15% – в перламутровый белый. Как отмечают специалисты из Axalta, проводившие соответствующее исследование, в 2017 году на 4% вырос спрос на перламутровые оттенки, причём их стали использовать во всех сегментах.

На втором месте в России расположился серебристый, поскольку в него окрасили 20% автомобилей. В глобальном и европейском рейтингах на второй строке оказался черный с показателями в 16% и 21% соответственно. Третье место в РФ досталось черному цвету (13%), а в Европе и мире эту позицию занял серый (20% и 11%).

Среди более ярких оттенков популярностью пользуются различные вариации синего. Чаще всего такой цвет выбирают в Северной Америке и Европе (10%), тогда как во всём мире и в России он занимает долю в 7%.