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Корпоративные поставки «GM-АВТОВАЗ» в 2017 году увеличились до 5,5 тыс. единиц

Вчера, 17:42

Согласно данным российских изданий, который ссылаются на информацию пресс-службы «GM-АВТОВАЗ» в 2017 году корпоративные клиенты приобрети 5 546 внедорожников Chevrolet Niva. Основная масса автомобилей была куплена государственными и силовыми ведомствами, а также коммерческими лизинговыми компаниями.

СМИ сообщают, что в 2017 году компания «GM-АВТОВАЗ» смогла реализовать 5 546 новых внедорожников Chevrolet Niva корпоративным клиентам, среди которых были как частные, так и государственные компании. Отмечается, что таким образом доля корпоративных продаж составило 17% от общей реализации компании.

Сообщается, что программа корпоративных продаж компании «GM-АВТОВАЗ» успешно существует уже на протяжении 14 лет, а за это время клиентами компании стали как государственные и силовые структуры, так и операторы сотовой связи, а также лизинговые и сырьевые компании. Многие из брендов стали партнерами «GM-АВТОВАЗ».

Корпоративные клиенты при покупке внедорожника Chevrolet Niva могут рассчитывать на скидку в 8%, а также на кредитные условия в рамках программ государственной поддержки. Отмечается, что корпоративные клиенты отдают предпочтение внедорожнику из-за практичности и демократичной цены.


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