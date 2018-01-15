VistaNews.ru


Bantley Bentayaga обзавелся новым двигателем

Сегодня, 13:55

На британский автомобильный рынок вышел Bantley Bentayaga  в новой комплектации. Новая версия поставляется с другим двигателем.

В привычной версии Bantley Bentayaga  появился новый бензиновый мотор объёмом 4.0-литра. Стандартный мотор имел 650 лошадиных сил, но для элитной модели двигатель дефорсировали, и под капотом у Bantley Bentayaga 550 лошадей.

Разгоняется от 0 до 100 километров в час новый Bantley за 4.5 секунды, а максимальная скорость кроссовера ограничивает компьютером и составляет 290 километров в час. В Bantley отметили, что новый двигатель поможет экономить топливо. Это стало возможно благодаря системе деактивации цилиндров, которая  выводит из работы 4 цилиндра из 8, за счет чего расход топлива уменьшается до 11 литров.

Также Bantley Bentayaga   снабдили системой Drive Dynamics и карбон-керамическими тормозами. В России новая модель появится в марте этого года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.