Bantley Bentayaga обзавелся новым двигателем

Сегодня, 13:55

На британский автомобильный рынок вышел Bantley Bentayaga в новой комплектации. Новая версия поставляется с другим двигателем.

В привычной версии Bantley Bentayaga появился новый бензиновый мотор объёмом 4.0-литра. Стандартный мотор имел 650 лошадиных сил, но для элитной модели двигатель дефорсировали, и под капотом у Bantley Bentayaga 550 лошадей.

Разгоняется от 0 до 100 километров в час новый Bantley за 4.5 секунды, а максимальная скорость кроссовера ограничивает компьютером и составляет 290 километров в час. В Bantley отметили, что новый двигатель поможет экономить топливо. Это стало возможно благодаря системе деактивации цилиндров, которая выводит из работы 4 цилиндра из 8, за счет чего расход топлива уменьшается до 11 литров.

Также Bantley Bentayaga снабдили системой Drive Dynamics и карбон-керамическими тормозами. В России новая модель появится в марте этого года.