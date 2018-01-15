VistaNews.ru


УАЗ поделился отчетом об экспорте за 2017 год

Вчера, 21:00

В начале 2018 года завод УАЗ отчитался за  продажи 2017 года. За прошлый год компания подняла показатели продажи на 47%, что составило 5 101 проданный автомобиль. Говорит пресс-служба компании.

В 2017 году экспорт машин осуществлялся в 41 страну мира, в поставках был весь модельный ряд автозавода. Покупателями были страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки. На этих континентах удалось продать 1124 машины УАЗ. Представители завода заявляют, что экспорт дальнего зарубежья вырос на 78%. Так, Монголия приобрела 422 единицы техники, Китай купил 167 машин, а Эквадор импортировал 100 автомобилей УАЗ.

Продажи автомобилей на территории ближнего зарубежья  выросли на 40%. За год в страны бывшего СНГ было продано 3 977 автомобилей. Уже который год главным поклонником автомобилей УАЗ остается Казахстан. В 2017 год туда продали 2 151 машину. Экспорт в Беларусь и Узбекистан тоже вырос, за год было экспортировано 932 и 346 машин соответственно.


Поделиться:

Похожие новости


  • Тимур
    Вчера, 21:39

    Что уазики по всему снг катались и будут кататься, это понятно. Но они ведь и в Южной Америке очень востребованы, а теперь и в Азию планируют поставлять. А что из этого следует? Правильно - повышение качества! Поэтому новость не может не радовать))

    • Оставить комментарий

    Введите код:
    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

    Cамое популярное в социальных сетях

    Vista News

    О VistaNews.ru

    На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

    Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

    Ресурс может содержать матриалы 18+

    Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

    Дополнительная информация

    © Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.