УАЗ поделился отчетом об экспорте за 2017 год

Вчера, 21:00

В начале 2018 года завод УАЗ отчитался за продажи 2017 года. За прошлый год компания подняла показатели продажи на 47%, что составило 5 101 проданный автомобиль. Говорит пресс-служба компании.

В 2017 году экспорт машин осуществлялся в 41 страну мира, в поставках был весь модельный ряд автозавода. Покупателями были страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной, Южной и Центральной Америки. На этих континентах удалось продать 1124 машины УАЗ. Представители завода заявляют, что экспорт дальнего зарубежья вырос на 78%. Так, Монголия приобрела 422 единицы техники, Китай купил 167 машин, а Эквадор импортировал 100 автомобилей УАЗ.

Продажи автомобилей на территории ближнего зарубежья выросли на 40%. За год в страны бывшего СНГ было продано 3 977 автомобилей. Уже который год главным поклонником автомобилей УАЗ остается Казахстан. В 2017 год туда продали 2 151 машину. Экспорт в Беларусь и Узбекистан тоже вырос, за год было экспортировано 932 и 346 машин соответственно.