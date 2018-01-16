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Кроссовер Acura RDX 2019 рассекречен до премьеры

Сегодня, 02:00

Японские машиностроители в ближайшее время официально представят на автосалоне в Детройте кроссовер Acura RDX 2019 модельного года, однако накануне вседорожник был показан в сети. В интернет попали визуализации экстерьера и салона транспортного средства.

Два года назад общественность познакомили с концепциями Precision Sports Sedan и Precision Cockpit. Именно они послужили основой для дизайна кроссовера Acura RDX 2019. Интерьер автомобиля выполнен в духе Acura MDX.

Данные о техническом оснащении кроссовера Acura RDX 2019 держатся в секрете, однако инсайдеры утверждают, что моторный отсек новинки займет агрегат от Honda Accord 2018. Это значит, что вседорожник получит 252-сильный бензиновый агрегат объемом 2.0 литра. Установка комплектуется десятидиапазонной автоматической трансмиссией. Кроме того, позже для рынка подготовят Acura RDX 2019 с гибридным агрегатом.

 

 

 

 

 

В Детройте дебютирует демонстрационная версия кроссовера Acura RDX 2019. О производственном варианте машины пока нет представления. Она дебютирует в течение года, а в продажу отправится ближе к его концу.


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