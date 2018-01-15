Три модели LADA подорожали из-за установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Вчера, 18:32

Компания «АвтоВАЗ» начала продавать модели LADA Granta, Kalina и Largus с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Как следствие, стоимость таких машин выросла на 6 000 рублей.

Дор сих пор «АвтоВАЗ» предлагал с устройствами «ЭРА-ГЛОНАСС» только седаны Vesta и кроссоверы XRAY. С 10 января 2018 года компания снова участвует в государственных программах стимуляции спроса «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Однако с текущего года льгота действует только на те транспортные средства, которые комплектуются «тревожными» кнопками.

Руководство компании «АВТОВАЗ» приняло решение расширить перечень комплектаций Granta, Kalina и Largus теми, в которых появится предустановленная система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС». Данные варианты исполнения назовут Standart/Glonass и Comfort/Glonass. По причине появления новой опции ценники на указанные модели поднялись на 6 000 рублей относительно модификаций без «ЭРА-ГЛОНАСС».

Стоит напомнить, что по итогам 2017 года 45% авто марки LADA продали по госпрограммам. Как передаёт «АВТОСТАТ», на российском авторынке за прошлый год было реализовано 322 588 машин LADA, что соответствует росту на 17% относительно 2016 года.