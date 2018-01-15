Гибридный Mercedes-AMG CLS 53 дебютирует в Детройте уже сегодня

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Немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz опубликовал финальные тизеры нового гибридного седана Mercedes-AMG CLS 53, публичная премьера которого состоится уже через несколько часов на автосалоне в Детройте. Ожидается, что новинка получит агрессивный дизайн кузова, а также фирменную систему полного привода 4Matic +.

На страницах американского автомобильного портала motor1 появились свежие тизеры нового «заряженного» седана Mercedes-AMG CLS 53, публичная премьера которого состоится уже сегодня в рамках международного автосалона в Детройте. Технические характеристики модели пока не раскрыты официально, но разработчики рассекретили некоторые элементы дизайна новинки.

Прежде всего стоит отметить, что седан Mercedes-AMG CLS 53 получил совершенно новую выхлопную систему с четырьмя патрубками, а также компактный спойлер на крышке багажника. Новинка поставлена на легкосплавные диски и оснащается тормозными механизмами от AMG.

Новый Mercedes-AMG CLS 53 оснащается системой полного привода 4Matic +, которая знакома поклонникам бренда по Mercedes-AMG E63. Не исключено, что модель получит особый режим вождения для дрифта.

Ожидается, что Mercedes-AMG CLS 53 получит под капот 3,0-литровый турбированный двигатель, объединенный с электромотором, что позволит генерировать не менее 400 лошадиных сил.