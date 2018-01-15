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Осенью 2018 года Аudi покажет электрокар E-Tron

Сегодня, 12:40

Представители немецкого концерна Audi анонсировали новый электрокроссовер Audi E-Tron. Премьера нового электрокара пройдет на парижском автосалоне осень этого года.

Группа экспертов сошлась во мнении, что такой шаг от Audi – это ответ на падение показателей реализации дизельных автомобилей. По информации пресс-службы компании, новый электрокар будет продолжением концепта, показанного в 2015 году. В Audi планируют навязать конкуренцию компаниям Tesla и Jaguar с их Model X и I-Pace.

По неподтвержденным данным, новый Audi E-Tron конструируют на модернизированной архитектуре MLB, с помощью которой уже уходят с конвейера Q5 и Q7. Исходя из концепта 2015 года,  Е-Tron будет обладать тремя электромоторами, мощностью 429 лошадиных силы. С таким движком авто набирает от нуля до сотни за 4.6 секунды, максимальный запас хода 500 километров.

В компании заявляют, что возможно снабдят новый электромобиль внешними деталями от Audi A8. Больше  информации появится в конце лета-начале осени, перед  парижской выставкой автомобилей.


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