В сеть «слили» фото нового Hyundai Veloster и «заряженного» Veloster N

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Корейская компания Hyundai готовится представить новый Hyundai Veloster 2019 в рамках международного автосалона в Детройте уже завтра, 16 января, но в сеть «слили» фотографии новинки без камуфляжа до официальной премьеры. К сожалению, фотографии отличаются плохим качеством.

На страницах южнокорейского автомобильного портала TopRider появились первые снимки нового ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster, а также его «заряженной» версии от подразделения Hyundai N. К сожалению, фотографии отличаются не самым лучшим качеством, но основные элементы дизайна заметить не сложно.

Что касается стандартного Hyundai Veloster, то данная модель на фото получила стильный красный колер кузова, а также широкое лобовое стекло, переходящее в панорамную крышу. Новинка получила гексагональную решетку радиатора, а также новый дизайн колёсных дисков.

На втором фото можно увидеть «заряженный» Hyundai Veloster N, который получил бирюзовый оттенок кузова и целый ряд красных контрастных акцентов. За разработку модели отвечает молодое подразделение Hyundai N, которое уже представило хот-хэтч Hyundai i30 N. Ожидается, что модель получит под капот 2,0-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать от 246 до 271 лошадиной силы. Публичная премьера модели состоится в рамках автосалона в Детройте уже 16 января.