Volkswagen официально презентовал седан Jetta нового поколения

Сегодня, 11:11

На автосалоне в Детройте состоялась презентация свежего поколения седана Volkswagen Jetta. Автомобиль построили на иной платформе, при этом он получил больше свободного пространства в салоне и множество современных опций.

Новый Volkswagen Jetta сконструировали на платформе MQB, которая также применялась на Golf, Tiguan и Teramont. Новинка по сравнению с предшественником стала длиннее (+43 мм), шире (+21 мм) и выше (+6 мм). Таким образом габариты модели стали следующими: 4702х1799х1459 мм, при этом размер колёсной базы достиг 2 686 мм (+35 мм).

Спереди Volkswagen Jetta седьмой генерации во многом похожа на Arteon, тогда как корма выполнена в духе седана Polo 2019 модельного года. В салоне новой Jetta разместились цифровая приборная панель, огромный тачскрин мультимедийного комплекса и новый руль.

Под капотом седана на старте продаж в Северной Америке установят 1,4-литровый двигатель TSI, развивающий 150 лошадиных сил. При этом покупатели смогут выбирать между 6-скоростной механической трансмиссией и 8-ступенчатым «автоматом».

В список оснащения новинки войдут полностью светодиодная оптика, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, премиальная стереосистема Beats, парковочный ассистент и многое другое.