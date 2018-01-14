Новый пикап Chevrolet Silverado официально представлен в Детройте

Вчера, 23:00

Американский машиностроительный бренд Chevrolet, входящий в структуру General Motors, рассекретил новый культовый пикап Chevrolet Silverado. Дебют автомобиля состоялся на автосалоне в Детройте.





Сообщается, что новинка потеряла в весе 200 кг, но еще её снабдили новым дизайном и обновленными моторами. Автолюбители смогут купить пикап Chevrolet Silverado в восьми разных версиях.





Отмечается, что в основе нового пикапа лежит стальная рама, которая при увеличении жесткости стала меньше весить на 40 кг. Длина авто увеличилась на 41 мм, а величина колесной базы - на 100 миллиметров. Существует вероятность, что новый Chevrolet Silverado поборется за клиентов с пикапами Ford F-150 и Ram 1500.





Под капотом новинки разместился 3-литровый дизель. Кроме него предусмотрены 8-цилиндровые бензиновые агрегаты объемами 5,3 и 6,2 литра. Они работают в паре с 10-скоростной АКПП. Моторы получат опцию динамического контроля за топливом. В будущем не исключен и выход «заряженной» версии пикапа RST.