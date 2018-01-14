VistaNews.ru


Новый пикап Chevrolet Silverado официально представлен в Детройте

Вчера, 23:00

Американский машиностроительный бренд Chevrolet, входящий в структуру General Motors, рассекретил новый культовый пикап Chevrolet Silverado. Дебют автомобиля состоялся на автосалоне в Детройте.

Сообщается, что новинка потеряла в весе 200 кг, но еще её снабдили новым дизайном и обновленными моторами. Автолюбители смогут купить пикап Chevrolet Silverado в восьми разных версиях.

Отмечается, что в основе нового пикапа лежит стальная рама, которая при увеличении жесткости стала меньше весить на 40 кг. Длина авто увеличилась на 41 мм, а величина колесной базы - на 100 миллиметров. Существует вероятность, что новый Chevrolet Silverado поборется за клиентов с пикапами Ford F-150 и Ram 1500.

 

Под капотом новинки разместился 3-литровый дизель. Кроме него предусмотрены 8-цилиндровые бензиновые агрегаты объемами 5,3 и 6,2 литра. Они работают в паре с 10-скоростной АКПП. Моторы получат опцию динамического контроля за топливом. В будущем не исключен и выход «заряженной» версии пикапа RST.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.