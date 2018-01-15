Составлен ТОП-7 хитростей, которые облегчат водителю жизнь

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Когда тема касается автомобиля, водители долгое время могут рассказывать о своем опыте. Эксперты составили перечень полезных хитростей для того, чтобы избавиться от проблем, отвлекающих водителя от дороги.

Если автолюбитель является новичком, то прежде всего он не знает с какой стороны у авто разместился бензобак. Отмечается, что топливный бак у машины с той стороны, где изображена бензоколонке на датчике уровня горючего.

В случае, когда в машине мало место для ручной клади, то можно использовать несколько подвесных сеток под потолком авто.

При замерзании замка зимой можно использовать антисептический гель для рук. С помощью него можно с легкостью растопить снег и лед, а также уничтожить всех микробов на поверхности.

Для того, чтобы устранить царапины на лобовом стекле, нужно применить лак для ногтей. Такой метод предотвращает в будущем возникновение трещин и повреждений на стекле.

Можно также установить специальный держатель для планшета, что особенно пригодится для задних пассажиров. Для этого устройства понадобится ткань, эластичная лента и небольшой кусок картона.

Если все никак не получается приобрести держатель для смартфона, то временным решением станет резинка. Ее необходимо туго натянуть, чтобы телефон не падал в ходе езды.

Чтобы прицепить дополнительные ключи на кольцо, нужно использовать простой степлер, и такую операцию проделать с кольцом.