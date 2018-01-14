KIA Sportage и KIA Ceed станут "мягкими гибридами"

Вчера, 20:37

Инженеры из KIA оборудуют свои новые автомобили Sportage и Ceed силовыми установками на базе технологии Mild Hybrid (мягкий гибрид).

Новая генерация семейства KIA Ceed и внедорожника KIA Sportage будут поставляться с системой Mild Hybrid. Она построена на основе 48-вольтового стартер-генератора с энергоемкими батареями. Они станут источником питания для бортовой электроники, будут запускать двигатель в цикле старт-стоп и помогать во время разгона.

Отмечается, что данные модели не смогут ездить только на электротяге, но позволят экономить на топливе.

Вице-президент и руководитель центра исследований и разработок KIA Вунг Чул Янг (Woong Chul Yang) сказал, что с помощью этой технологии корейский машиностроитель сможет выпускать автомобили, которые будут соответствовать всем эко-нормам в Европе и Соединенных Штатах. Благодаря Mild Hybrid переработанные машины не потеряют мощность и динамику