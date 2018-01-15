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Renault выпустит компактный бюджетный кроссовер

Сегодня, 00:00

Небольшой кроссовер Renault Kwid завоевал обширную популярность на индийском авторынке. Таким образом, вдохновившись объемом продаж данного авто, инженеры французской автомобилестроительной компании Renault решились на создание еще одного аналогичного кроссовера.

Как сообщают инсайдерские источники, новый доступный кроссовер будет ориентироваться на быстрорастущий рынок Индии. В создание нового автомобиля компания намеревается инвестировать около 400 000 000 долларов. Помимо того, отмечают, что новинку от Renault построят на преобразованной архитектуре CMF-A, позаимствованной от популярного в Индии кроссовера Renault Kwid.

Премьера нового кроссовера, ориентированного на индийский рынок, намечена на февраль нынешнего года на местном мотор-шоу. Массовое производство новой машины стартует к 2019 году.


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