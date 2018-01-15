В сеть попали шпионские фото нового BMW X5

Сегодня, 03:00

Несмотря на то, что в 2019 году в линейку BMW войдет полноразмерный внедорожник, новый BMW X5 2018 получит три ряда кресел. Об этом можно судить при рассмотрении обнародованных фотоснимков с тест-драйва авто в Южной Каролине.

Как сообщают СМИ, в июле 2018 года в Спартанбурге закончат производство F15 X5, а затем выйдет новая модель. Это может означать, что новый BMW X5 не подвергнется обычному обновлению среднего цикла марки и закончит собственное производство на пятый год, что считается довольно рекордным сроком для машин BMW.

Оформление грядущего BMW X5 остаются на прежнем уровне, так как у инженеров бренда нет никаких планов по рестайлингу. Новинку снабдили огромной решеткой радиатора и уклончивыми силуэтами крыши. Под капотом машины разместился 320-сильный бензиновым агрегатом B58. Еще авто оснащались дизельными и гибридными установками.