Ford представила новый гоночный болид Focus RS BTCC 2018

Вчера, 22:00

Британский филиал американской машиностроительной компании Ford продемонстрировал новый гоночный болид Ford Focus RS BTCC, который скоро должен участвовать в британской серии British Touring Car Championship (BTCC). Модель строили совместно американские и британские конструкторы.

В соответствии со сведениями, опубликованными штатными журналистами американского специализированного портала Carscoops, автопроизводитель Ford не намерен представлять заводскую команду для марафона BTTC, но новый экстремальный болид Ford Focus RS BTCC 2018 создавали специально для частной команды Motorbase Performance. Внешнее оформление машины интересно ярко-желтой гоночной ливреей и огромным задним спойлером.

Глава команды Motorbase Дэвид Бартрам в интервью журналистам сообщил, что он старый фанат компании Ford, а суббренд RS он считает подходящим для гонок. Помимо того, Бартрам выделил хищный дизайн авто.

Еще сообщается, что в авто заменили не только бампера и спойлеры. Новинку снабдили переделанными тормозами, защитной конструкцией и шасси, специально настроенным для поездок по треку.