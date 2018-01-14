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Nissan приготовил новые кредитные условия в январе

Вчера, 17:46

Представители Nissan создали новые условия по кредитам на приобретение машин фирмы. Данная акция стала возможно в рамках Nissan Finance.

До конца января по всех салонах Nissan на территории России появилась возможность получить особые кредиты. Как сообщает пресс-служба, компания предлагает кредит «Простые числа», который дает возможность пробрести автомобили Nissan Terrano, Almera и Murano при 7%  расчетом на 3 года.  Nissan Qashqai и X-Trail  - от 8% на 3 года.

Также на эти автомобили действует акция «Простые правила» Программа включает условия, благодаря которым каждый, кто желает приобрести Nissan мог получить минимальный ежемесячный платеж. Так Nissan Almera можно купить за 4 тыс./руб. в месяц, Terrano будет стоит от 5 тыс./руб. в месяц, Juke обойдется в 7 тыс./руб. в месяц, X-Trail можно купить за 9 тыс./руб. в месяц, за Murano придется выложить 12.5 тыс./руб. в месяц.

Также, в январе работают гос. программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Желающие поучаствовать получат дополнительную скидку в 10% на покупку Nissan, скидка будет суммироваться с другими кредитными программами.


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