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В сеть попало видео динамичной езды ВАЗ-2101 с мотором V8

Вчера, 19:01

После чемпионата по дрифту в Восточной Европе на видеохостинге YouTube появился ролик, в котором желтый ВАЗ-2101 с движком V8 показывает динамическую езду.

Известно, что данный автомобиль завсегдатай таких соревнований. Совершать такие маневры «Копейке» помогает восьмицилиндровый V-образный мотор, характеристики которого неизвестны. Эксперты утверждают, что в автомобиле заменены все стоковые детали кроме кузова и фар.

Стоит отметить, что легендарный автомобиль ВАЗ-2101 в 2004 году имел честь поучаствовать в гонке исторических машин, которая проходила на легендарном немецком треке Нюрбургринг. Там советская «Копейка» соперничала с известными Jaguar E-type, Lotus Elan, BMW 2002TI, Alfa Romeo Sprint GT, Ford Mustang и несколькими моделями Porsche.


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