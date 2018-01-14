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В Детройте представят новый Ford Ranger 2018

Вчера, 17:21

На выставке автомобилей в  Детройте, США состоится премьерная презентация Ford Ranger нового поколения. Компания Ford обнародовала первые официальные фото своего нового пикапа в преддверии показа.

Исходя из фото, внешне автомобиль не сильно отличается от старой версии Ranger. Разработчики из Ford поставили новые фары, заменили решетку радиатора на более тонкую и вмонтировали в багажник логотип компании.

Новый Ford будет ездить благодаря бензиновому 2.3 литровому мотору EcoBoost с турбонаддувом.  Работать он будет в паре с 10 ступенчатой автоматической трансмиссией. Инженеры Ford отметили, что такая конфигурация ни чем не хуже двигателя V6.

Пикап можно будет купить и с дополнительным внедорожным пакетом функций FX4, который будет с системой управления Terrain. Функция Trail Control сможет модулировать торможение и разгон по бездорожью. В салоне установили информационно-развлекательную систему Ford SYNC 3.

По заявлению источников,  новый Ford Ranger поступит в продажу в Северной Америке, а ближе к 2019 году автомобиль можно будет приобрести в салонах Великобритании


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