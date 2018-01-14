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Новый Chery Tiggo 4 испытали при экстремальной температуре

Вчера, 18:00

Китайская автомобилестроительная компания Chery в 2018 году привезет в РФ новый кроссовер Chery Tiggo 4. В Поднебесной этот автомобиль уже имеет название Chery Tiggo 5X.

Недавно в сети обнародовали информацию о тестировании новинок при пониженной температуре. На тесты вывели кроссовер, в моторном отсеке которого разместился 1,5-литровый турбодвигатель с отдачей 147 л.с, который функционирует в тандеме с 6-диапазонным «роботом» DCT с двумя сцеплениями и передним приводом.

Сообщается, что новый кроссовер отлично показал себя экстремальной температуре до -25 градусах, мотор и трансмиссия оптимально функционировали. Салон быстро нагревался до нужной температуры, а на стеклах не образовывался конденсат. Так как у машины нет полного привода, то кроссовер не может преодолевать глубокий снег, а вот на проселочной дороге отлично себя ведет.

В функциональном перечне Chery Tiggo 4 числятся противозаносная система, цифровой ручной тормоз, кондиционер, мультимедийный центр, мониторинг давления в покрышках, задний парктроник и 18-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала. В КНР за новинку придется отдать 80 000 юаней, а российские цены пока не названы.


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