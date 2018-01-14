Составлен ТОП-5 дешевых малоизвестных автомобилей

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С каждым годом популяризация электрических автомобилей в мире стремительно возрастает. Если раньше у всех на слуху и на виду была не всем доступная Tesla, то сейчас количество доступных электрокаров на мировом рынке увеличилось.

Чемпионом среди бюджетных электромашин является индийской Mahindra e-20. На местном рынке такую новую машину можно купить за 2 700 долларов или 153 тысячи рублей. На российском авторынке этот агрегат продаваться не будет.По непроверенным данным, Mahindra e-20 разгоняется до 80 километров в час, при максимальном запасе ходя в 100-105 километров. Под капотом у машины электродвигатель мощностью 26 лошадей. Длина автомобиля 3.2 метра, а весит он всего 830 килограмм.

Второе место у китайского электрокара Е-Car GD04B. Этот автомобиль можно было купить за 440 тысяч рублей. Он оборудован электродвигателем мощностью 6.5 лошадиных сил. Движется автомобиль благодаря обычным аккумуляторам, их в нем десять штук. Запас хода у E-Car GD04B до 150 километров, может развивать скорость до 50 километров в час.

В тройке лидеров расположился Bravo eGo, который раньше называли e-Trike. Очень компактный электрокар-трансформер, который доступен в России по предварительному заказу. Получить такой агрегат можно за 590 тысяч рублей. Максимальная скорость такой машины 90 километров в час, с запасом хода до 140 километров.

Четвертая позиция за французским Renault Twizy, который стоит 799 тысяч рублей. Разработчики называют этот электрокар ситикаром, хотя по ТТХ он является электроскутером. За один заряд такой автомобиль проезжает 100 километров, заряжается 3.5 часа.

Завершает ТОП американский электрогрузовик EcoTruck. Стоит такой аппарат 17 тысяч долларов или 960 тысяч рублей. Грузовик может ездить со скоростью 40-50 километров в час, а проехать способен всего 65 километров. Доступен только в США.