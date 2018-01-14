Hyundai тестирует новый Santro (Atos)

Сегодня, 12:51

Корейцы из Hyundai начали тестировать свой новый хэтчбек Santro (Atos). В интернете уже есть первые снимки автомобиля нового поколения.

Машину проектировали для рынка Азии. По заявлениям экспертов, новая модель займет свою нишу в сегменте пятидверных машин Eon и Grand i10. Также аналитики подчеркнули, что новый Santro (Atos) будет конкурировать с Datsun Go, Tata Tiago и Suzuki Alto.

По неподтвержденной информации, новый Hyundai будут поставлять в двух вариантах. С бензиновым двигатель объемом 0.8 литра и 5-ступенчатой механической трансмиссией или с тем же бензиновым мотором, но объемом 1.0 литр и «роботизированной» 4-х скоростной коробкой передач.

Показ Hyundai Santro (Atos) запланирован на весну 2018 года, о цене машин информации нет.