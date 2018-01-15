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Пятерка самых востребованных внедорожников в России

Сегодня, 04:00

Исходя из статистических данных,  при покупке нового автомобиля в РФ, большинство покупателей делают свой выбор в пользу внедорожников. За минувший год автомобили типа кроссовер обрели еще больше популярности, в ТОП 5 самых популярных машин расположились Hyundai Creta, Renault Duster, Lada Xray, Toyota RAV4, Chevrolet Niva.

По аналитическим данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2017 году самым востребованным внедорожником в дилерских салонах России стал Hyundai Creta. Корейскую машину приобрели 55 305 раз, что превышает прошлогодние показатели в 2 раза.

На втором месте оказалась компания Renaul со своим внедорожником Duster. Водителями французского внедорожника стали 43 828 человек.

Любители отечественной продукции тоже не остались в стороне. 33 319 россиян купили LADA Xray, что помогло творению АвтоВАЗА оказаться на 3 месте самых популярных кроссоверов.

Четвертое место у японской Toyota RAV4. За год дилеры японской корпорации смогли реализовать 32 913 машин сегмента SUV.

Закрывает ТОП 5 самых продаваемых кроссоверов в России внедорожник Chevrolet Niva. Один из самых доступных машин сегмента купили 31 212 раз.


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