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Эксперты считают, что бесперспективность авто с дизелями преувеличена

Сегодня, 11:45

По мнению экспертов, информация о вытеснении с авторынка дизельных транспортных средств преувеличена. В 2015 году 52% авто, работающих в Европе, использовали бензин, а машины с дизелями достигли 37%.

Отмечается, что специалисты подвергли анализу и сегмент гибридных машин и электрокаров, доля которых составила 10,7% от всего европейского автопарка. Отдельно стоит сказать, что дизельный скандал Volkswagen не оказал никакого воздействия на уменьшение высокой востребованности дизельного транспорта. В соответствии с информацией издания Euro News, В Европе уровень популярности дизельных авто в 2008 году равен 8 200 000 единиц.

А вот продажи бензиновых машин за тот же год достигли объема в 7 200 000 штук. С 2008 по 2014 год число автомобилей с дизельными агрегатами упало до 4,9 млн экземпляров, что произошло до «дизельгейта».


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