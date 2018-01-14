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KIA Rio признан самым популярным авто среди россиян

Сегодня, 10:52

Согласно отчету, обнародованному сотрудниками Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), седан из Южной Кореи KIA Rio стал самым популярным авто в России за 2017 год. Он разошелся тиражом в 96 689 экземпляров, что на 10% выше результатов 2016 года.

Второе место в таком рейтинге досталось LADA Granta, которую купили в количестве 93 000 машин. Третья позиция представлена седаном LADA Vesta, реализованный дилерами тиражом в 77 000 штук. На четвертой строке расположился седан Hyundai Solaris, продажи которого достигли 68 000 машин. ТОП-5 закрыл корейский кроссовер Hyundai Creta, на котором остановили свой выбор 55 000 российских граждан.

В ТОП-10 вошли Volkswagen Polo, Renault Duster, LADA Largus, LADA XRay и Toyota RAV4. В соответствии со статистикой, рынок в 2017 году вырос на 12%, а общее число продаж исчисляется 1 595 737 машинами.


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