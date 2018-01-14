Новую Toyota Supra презентуют в Женеве

Сегодня, 03:00

Новая генерация культового спорткара Toyota Supra будет представлена на Женевском автосалоне марте 2018 года. Новинку будут продавать под суббрендом Gazoo Racing.

В модельной линейке новая модель расположится выше купе Toyota GT86. Она займет место флагманского спорткара. Toyota Supra 2019 разработана на архитектуре, которая построена совместными усилиями инженеров баварской компании BMW. Немецкие разработчики начнут продажи BMW Z4, платформа которой легла в основу Toyota Supra.

Согласно обнародованной инсайдерской информации, серийную версию японского спорткара снабдят облегченным углеволоконным кузовом. Под капот новинка получит гибридный агрегат, в состав которого попали 1,6-литровый бензиновый мотор, электродвигатель и набор аккумуляторов. Они смогут работать в паре с «роботом» с двойным сцеплением и задним или полным приводом.