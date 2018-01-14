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"АвтоВАЗ" готов завозить в Туркмению только белые автомобили

Сегодня, 10:00

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» собирается начать поставки автомобилей в Туркменистан только белого цвета. Это связано с запретом властей республики на машины любого цвета, кроме белого.

Об этом сообщает глава пресс-центра «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский. Отмечается, что в цветовой палитре любой автомобилестроительной компании имеется белый цвет и у «АвтоВАЗ» тоже. Экспортные поставки отечественных LADA в Туркмению осуществляет казахская компания «БИПЭК АВТО-АЗИЯ». Первые авто приехали в Ашхабад в феврале 2016 года.

Раньше пресса сообщала об изменениях на дорогах Туркмении. Фактически республиканские власти запретили использования авто любых цветов кроме белого, так как это любимый цвет главы страны и по некоторым заверениям, приносит удачу. Обладателям машин иных цветов рекомендуется перекрасить либо же ездить на городском транспорте.


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