В интернете появилось видео с тест-драйва дорожного Porsche 911 GT2 RS

Сегодня, 11:00

Журналист отечественного профильного издания «Авторевю» провел тест-драйв дорожного спорткара Porsche 911 GT2 RS. Для тестов ему понадобилась версия Weissach, имеющая уменьшенную массу.

Porsche 911 GT2 RS Weissach получил заднеприводный механизм, а в подкапотном пространстве спорткара разместили агрегат, генерирующий 700 л.с. Автомобиль весит 1479 кг. До первой «сотни» немецкий скоростной спорткар берет разгон за 2,8 секунды. Также нужно отметить, что Северную петлю немецкого экстремального трека Нюрбургринг спорткар прошел за 6 минут 42 секунды.

Стоит напомнить, что под капотом Porsche 911 GT2 RS расположился 3,8-литровый мотор с производительностью 700 лошадиных сил. Он функционирует в тандеме с 7-диапазонным преселективным «роботом». За машину в России местные автомобилисты заплатят около 20 000 000 рублей.