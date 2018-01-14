Rolls-Royce отчитался об успехах 2017 года

Сегодня, 02:00

Британская премиальная автомобилестроительная компания Rolls-Royce обнародовала в сети отчет об успешных продажах на глобальном авторынке. Несмотря на отсутствие в модельной линейке роскошного седана Rolls-Royce Phantom, 2017 году принес бренду значительный успех.

В пресс-центре компании сообщили, что дилерские центры люксовой марки смогли продать 3 362 единицы в 50 странах, что на 16% ниже показателей 2016 года. Это невзирая на заявление об успешных продажах Rolls-Royce.

В позапрошлом году дилерские центры Rolls-Royce продали 4 011 экземпляров. Нужно сказать, что довольно высокую рыночную долю на автомобильном рынке всего земного шара имеет премиальный седан Rolls-Royce Phantom. Премьера новой генерации седана представили в середине лета минувшего года, а клиенты смогут его купить в скором времени.