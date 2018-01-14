VistaNews.ru


Toyota анонсировали приемника Supra

Сегодня, 00:00

Инженеры из Toyota анонсировали представление спорткара. Новый автомобиль должен стать приемником легендарной Toyota Supra. Новую разработку представят на женевском автосалоне в марте этого года.

Представители компании сообщают, что продаваться автомобиль будет под названием Toyota Gazoo Racing. Всем желающим приобрести новый автомобиль предложат четыре комплектации: Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN.

Все четыре версии будут кардинально отличаться друг от друга техническими характеристиками и ценообразованием. В Toyota заявляют, что новая линейка Gazoo Racing займет место флагмана в нише автомобилей купе.

По предварительной информации, Supra GRMN будет оснащена гибридной силовой установкой с электрический двигателем и системой полного привода. Также в новом аппарате будет автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями, чего раньше никогда не было. Под капотом у авто будет либо двухлитровый турбо двигатель с 240-250 лошадиными силами, либо шестицилиндровый мотор объемом 3 литра и 330 «лошадьми». Оба агрегата разрабатывает немецкая BMW.  Цена на все комплектации спорткаров не разглашается.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.