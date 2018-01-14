Toyota анонсировали приемника Supra

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Инженеры из Toyota анонсировали представление спорткара. Новый автомобиль должен стать приемником легендарной Toyota Supra. Новую разработку представят на женевском автосалоне в марте этого года.

Представители компании сообщают, что продаваться автомобиль будет под названием Toyota Gazoo Racing. Всем желающим приобрести новый автомобиль предложат четыре комплектации: Supra, Supra GR, Supra GR Sport, Supra GRMN.

Все четыре версии будут кардинально отличаться друг от друга техническими характеристиками и ценообразованием. В Toyota заявляют, что новая линейка Gazoo Racing займет место флагмана в нише автомобилей купе.

По предварительной информации, Supra GRMN будет оснащена гибридной силовой установкой с электрический двигателем и системой полного привода. Также в новом аппарате будет автоматическая трансмиссия с двумя сцеплениями, чего раньше никогда не было. Под капотом у авто будет либо двухлитровый турбо двигатель с 240-250 лошадиными силами, либо шестицилиндровый мотор объемом 3 литра и 330 «лошадьми». Оба агрегата разрабатывает немецкая BMW. Цена на все комплектации спорткаров не разглашается.