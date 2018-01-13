На продажу выставили 2500-сильный Lamborghini Huracan без цены

Вчера, 23:00

Тюнинговая компания Underground Racing выставила на продажу итальянский роскошный спорткар Lamborghini Huracan, оснащенный 2500-сильным мотором, о цене которого не сообщается. Автопроизводитель намерен собрать предзаказы на авто у клиентов, для которых не важна стоимость.

Новый премиальный суперкар получил под капот 10-цилиндровый двигатель, который при базовом режиме выдает 610 «лошадок». Тюнеры снабдили мотор двумя турбонаддувами, пересмотрели цифровую панель управления и провели еще ряд доработок. В итоге автомобиль при заправке обычным горючем сможет выдавать 1200 лошадиных сил, но если его заправят гоночным топливом, то его мощность достигнет 2500 л.с.

В настоящее время покрыта тайной информация о том, за какое время спорткар сможет разгоняться до первой «сотни». При этом отмечается, что пробег люксового авто достигает 1421 км, большая часть которого пройдена для проверки функционирования всех систем.