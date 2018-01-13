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Mercedes-AMG GT Sedan готовится к дебюту в Детройте

Вчера, 18:59

Накануне в Германии фотошпионами был замечен новый Mercedes-AMG GT Sedan. Вероятно, автомобиль проходил последние тестирования перед официальной презентацией в Детройте.

Несмотря на скрывающий машину камуфляж, автомобильные эксперты разглядели фирменную для AMG GT решетку радиатора Panamericana и 4 патрубка системы выхлопа. По имеющейся информации, новая генерация легендарного седана будет поставляться в двух комплектациях. Обычная оснащена мощным V8 biturbo объемом 4,0 литра и мощностью 600 лошадиных сил, такой двигатель установлен на Mercedes-AMG E 63 S. Гибридная версия оснащается установкой мощностью 805 л.с.

Немецкие инженеры из Mercedes представят новую разработку AMG GT на автосалоне в Детройте. Известно, что полное название седана Mercedes-AMG GT Sedan. Также, по неподтвержденной информации, новая модель будет носить имя Mercedes-Benz GT4.

Более подробная информация о новом Mercedes-AMG GT Sedan/GT4 будет известна через считанные дни в Детройте.


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