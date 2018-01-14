АвтоВАЗ терпит убытки в новом году

Сегодня, 04:00

Президент АвтоВАЗ Николя Мор рассказал СМИ, что компания готовится к убытку, не смотря на рост продаж машин LADA.

Николя Мор сказал, что чистой прибыли у АвтоВАЗ нет, так как компания платит проценты по кредитам, которые существенно влияют на экономику. Также он поделился планами насчет московского автосалона. Там компания представит много новых автомобилей LADA, что должно положительно сказаться на компании.

За прошедший год рост покупок машин LADA поднялся на 17%, при этом 45% реализации происходило с помощью программ господдержки. Экспорт компании вырос на 31%. В компании утверждают, что в 2018 году хотят сохранить объемы продаж на том же уровне, что поможет завершить год без убытков.

Отметим, что убыток АвтоВАЗ за 2016 год стал меньше на 39%, он составлял 44.8 миллиарда рублей.

За прошлый год АвтоВАЗ продал 311,6 тысяч новых автомобилей, что принесло компании по ее расчетам 20,5% российского рынка.