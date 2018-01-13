Новый хэтчбек Audi RS4 Avant 2018 стал лучшим в своем классе

Вчера, 17:21

Автомобильные эксперты протестировали еще не вышедший на рынок Audi RS4 Avant 2018. В результате тестов, эксперты сошлись во мнении, что немецкий производитель автомобилей сделал лучшую модель в сегменте хэтчбеков.

Audi предлагают новый RS4 Avant с задним или передним приводом. Сердцем автомобиля является мотор V6 с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель имеет объем 2,9 литра и турбонаддув, что позволяет иметь под капотом силу 450 лошадей, с крутящим моментом от 1900 до 5000 оборотов в минуту. Система Sport Differential поможет водителям комфортно управлять автомобилем. Также в салоне расположен 12,3-дюймовый монитор с сенсором, с помощью которого управляется система мультимедиа. Эксперты заявляют, что новинка от Audi показала хорошие результаты на бездорожье и в городе.

На автомобильных рынках Европы хэтчбек Audi RS4 Avant появится в первом квартале 2018 года.