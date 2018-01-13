Флагманский кроссовер Peugeot 5008 приедет в Россию весной

Вчера, 22:00

Представители Peugeot в России сделали заявление, что в ближайшее время в местные дилерские салоны приедет их флагманский кроссовер Peugeot 5008. На российский рынок новая модель французского производителя выйдет весной этого года.

Новый кроссовер спроектирован на модульной платформе ЕМР2, из-за чего машина стала легче на 100 кг, жесткость и устойчивость кузова возросла на 20%. В Peugeot заявили, что для российских потребителей новый кроссовер будет предлагаться с 1,6-литровым двигателем и 150 «лошадьми» под капотом или турбомотором на 1,8 литра с 204 лошадиными силами. Вне зависимости от комплектации, все кроссоверы имеют передний привод и автоматическую трансмиссию на 6 ступеней.

Также новый 5008 оснащен климат-контролем, сенсорной панелью, системой мультимедиа, полным видеообзором, круиз-контролем и 12-дюймовым монитором.

Как заявляют аналитики, самый дешевый вариант Peugeot 5008 будет стоить примерно 2 млн рублей. Точная цифра будет известна весной.