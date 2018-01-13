"АвтоВАЗ" в 2018 году представит новые LADA Granta, XRay и Vesta Sport

Сегодня, 14:07

Обозреватели российских специализированных порталов обнародовали информацию о готовящихся конструкторами «АвтоВАЗ» новинках в 2018 году. Среди них стоит выделить новые LADA Granta, LADA XRay Cross и LADA Vesta Sport.

Отечественная компания планирует в наступившем году продать больше 390 000 своих машин, и этому должны поспособствовать новинки, которые появятся к концу нынешнего года. Точная дата выпуска моделей пока держится в секрете, но сообщается, что к выходу готовят обновленные модификации LADA Granta и LADA Kalina. Каким именно изменениям подвергнутся новые авто, неизвестно, и относительно этого по сети ходило множество непроверенных сведений. Согласно последним данным, Kalina собираются упразднить и соединить с семейством Granta.

В текущем году модельный ряд LADA расширится двумя новыми спортивными вариантами LADA Vesta. Однако наиболее ожидаемой из отечественных новинок следует назвать кросс-вариант LADA XRay. Его показали на Московском автосалоне в 2016 году.