Стала известна причина роста цен на бензин в РФ в 2018 году

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С начала нового года на заправочных станциях России ценник на бензин увеличился на 1 рубль. Чиновники создали новый налог, благодаря которому цены на бензин могут кардинально возрасти.

Законопроект обязывает нефтедобывающую компанию платить за добычу дополнительного объема сырья. Это значит, что часть прибыли компании должны отдавать в казну РФ, из-за чего цены на бензин резко вырастут. Ранее налог заставлял платить за добычу нефти и за экспорт, если такой был. Если компания работает на российский рынок, то она обязана платить в бюджет страны еще 50% нормы. В таком случае всем нефтедобывающим компаниям придется поднять цены на топливо, дабы не работать в убыток.

Законопроект будут обсуждать в Госдуме в январе этого года. Эксперты отмечают, что после принятия закона, летом автомобилистам стоит ожидать новых цен на бензин.